Musks Vater: „Elon ist nicht für Politik geeignet“

Elon Musk und sein Vater Errol haben viele Gemeinsamkeiten – vielleicht liegt es gerade an diesen ähnlichen Charaktereigenschaften, dass sie nicht immer gut miteinander auskamen. Wie Elon gilt Errol als ehrgeiziger Geschäftsmann, beide wuchsen in Südafrika auf. Wie sein Vater strebt der Tesla-Chef an, möglichst viele Nachkommen in die Welt zu setzen.