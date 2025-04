Zoo-Eisbär in Chicago ist auf Menschen allergisch

Einige Experten vermuten, dass Tiere auf Bauernhöfen und in Zoos häufiger von Allergien betroffen sind, weil sie in einem vom Menschen geschaffenen Umfeld leben. Darin sind sie weniger mit Parasiten und Bakterien konfrontiert, denen sie in der freien Wildbahn ausgesetzt wären. Auf diese Weise würde das Immunsystem in ein Ungleichgewicht geraten, so die Theorie.