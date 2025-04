Nach Rücktritt geht es für ÖSV-Dame ins Gefängnis

Zahlreiche Highlights

So kann „Mitsch“ ohne große Wehmut auf eine durchaus erfolgreiche Karriere zurückblicken. „Die Highlights waren auf jeden Fall die Rennen, bei denen ich in den Weltcuppunkten gelandet bin – darauf arbeitet man ja hin“, sagt Niederwieser, die es insgesamt viermal in die Punkte schaffte und zwei 23. Plätze bei den Abfahrten in Val d’Isère (Fra) und Zauchensee im Winter 2023/24 als Topergebnisse zu Buche stehen hat. „Highlights waren aber auch mein Sieg im Europacup-Super-G in Sarajevo, fünf Podestplätze im EC und Rang zwei in der Super-G-Gesamtwertung.“