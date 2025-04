Bericht: Musk zieht sich aus Trumps Team zurück

Vor Wahl Millionenschecks verteilt

Musk hatte Unterzeichnern einer Petition gegen „aktivistische Richter“ jeweils 100 Dollar angeboten. Bei einem Wahlkampfauftritt in Wisconsin händigte er am Sonntag sogar zwei Schecks in Höhe von jeweils einer Million Dollar aus. Die Demokraten prangerten Musks Geldgeschenke als illegalen Stimmenkauf an. Die Richterwahl in Wisconsin gilt auch deshalb als bedeutsam, weil am dortigen Supreme Court Entscheidungen über den Zuschnitt von Wahlkreisen anstehen, die Einfluss auf die nächste Kongresswahl haben könnten.