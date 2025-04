Drama in Kraftwerk: Taucher (32) stirbt in Wien

Was als routinemäßige Wartung begann, endete in einer Katastrophe: Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es beim Kraftwerk Simmering zu einem tödlichen Unglück. Ein 32-jähriger Berufstaucher, im Einsatz für Reparaturarbeiten in einem Wasserbecken, verlor auf dramatische Weise sein Leben.