Harte ÖVP-Kritik am eigenen Wirtschaftsminister

„Wir brauchen jetzt das Mercosur-Abkommen“, dieser Sager des ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer in einem Interview mit Tageszeitung „Presse“ hallt in der eigenen Partei noch immer nach. In der ÖVP, die bei dem Thema traditionell gespalten ist, gibt es jetzt sogar ordentlich Krach.