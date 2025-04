Trump über TikTok: „Stehen kurz vor einem Deal“

TikTok in den USA kurzzeitig offline

Das Gesetz zum Verkauf von TikTok war am 19. Jänner in Kraft getreten, also einen Tag vor Beginn von Trumps Amtszeit. Trump setzte dann das Gesetz am 21. Jänner für 75 Tage aus. Kurzzeitig hatte TikTok zuvor selber seinen Betrieb in den USA eingestellt und war aus den App Stores verschwunden. Nachdem Trump dann die Frist verlängerte, schaltete TikTok seine App wieder frei. Später erschien die App auch wieder in den Stores.