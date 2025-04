Versuchter Mord? Attacke bei Après-Ski in Ischgl

Mit Bierglas attackiert und am Hals verletzt

„Dabei dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand und laut beteiligten Personen und Zeugen ein 48-jähriger Niederländer einen 23-jährigen Belgier mit einem Bierglas attackiert und am Hals verletzt haben“, berichtete die Polizei am Samstagvormittag. Trotz des mutmaßlichen Angriffs gegen den Hals sei der Belgier relativ glimpflich davongekommen.