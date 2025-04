Hacker wollten ans Geld australischer Pensionisten

Der australische Branchenverband, Association of Superannuation Funds of Australia (ASFA), teilte mit, über das Wochenende sei eine Anzahl von Fonds betroffen gewesen. Das genaue Ausmaß des Hackerangriffs ist noch unklar. Die Fonds AustralianSuper, Australian Retirement Trust, Rest, Insignia und Hostplus bestätigten alle am Freitag, sie seien Opfer von Sicherheitsverletzungen gewesen.