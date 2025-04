SPÖ-Duo fordert: „Kein Rotstift im Sozialbereich!“

Noch größer als das klaffende Budgetloch von 4,7 Prozent ist zumindest in der SPÖ offenbar nur noch die Sorge, dass selbiges durch Einsparungen in den „falschen Bereichen“ gestopft werden könnte. In einem Gespräch mit der „Krone“ erklären die SPÖ-Sozialministerin und der Bürgermeister deshalb zumindest schon einmal, wo der Rotstift nicht angesetzt werden dürfe – nämlich im Sozialbereich.