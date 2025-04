Nach 25 Jahren ist Schluss! Müller verlässt Bayern

Der Weltmeister von 2014 hat für den deutschen Tabellenführer in dieser Saison erst ein Ligator erzielt. Meist kam er nicht über die Rolle als „Joker“ hinaus. „Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen“, schrieb Müller in einem offenen Brief an die Bayern-Fans.