Jugendbande raubte bei Volksfest 7 Schüler aus

Eine Gruppe aus sieben Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kam am Freitag gegen 2.15 Uhr auf Polizisten beim Welser Volksfest zu. Sie gaben an, kurz davor in einem Parkhaus ausgeraubt worden zu sein. Die Gruppe befand sich in der obersten Etage des Parkhauses, um das Geschehen beim Volksfest von oben zu betrachten. Plötzlich wurden sie von einer weiteren Gruppe von vermutlich Gleichaltrigen eingekreist.