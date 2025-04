Experten: US-Autos in EU „schlicht unverkäuflich“

Trump: Autobauer sollen in die USA übersiedeln

Trump wirbt damit, dass Autohersteller ihre Produktionsstätten doch einfach in die USA verlegen sollen, um die Zölle zu umgehen – dadurch könnte er die Exporte von US-Autos erhöhen. „Wenn sie ihr Auto in den Vereinigten Staaten herstellen, werden sie eine Menge Geld verdienen“, sagt er in einem Interview mit dem US-Sender NBC News. „Wenn sie das nicht tun, müssen sie wahrscheinlich in die Vereinigten Staaten kommen, denn wenn sie ihr Auto in den Vereinigten Staaten herstellen, gibt es keinen Zoll.“