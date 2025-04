Beim Reparieren von E-Bike Wohnung abgefackelt

Zu dem Wohnungsbrand kam es am 3. April - das war der Donnerstag - gegen 16.30 Uhr in Wels. Der 50-Jährige hatte in seiner Wohnung versucht, sein selbstgebautes E-Bike zu reparieren. Beim Zusammenführen zweier Kabel kam es zu einem Knall und das Elektrofahrrad begann zu brennen. Der Bastler reagierte eher ungewöhnlich: Er nahm das Fahrrad und stellte es auf den Gang des Mehrparteienhauses.