6000 Flugkilometer für Kurzeinsatz in Deutschland

Als der Hilferuf aus Deutschland einging, musste der Linzer „Stemmer-König“ Sargis Martirosjan nicht lange überlegen. Obwohl er sich gerade in seiner Rolle als Nationaltrainer Österreichs auf Trainingslager in Armenien befindet, sprang er am Freitag in den Flieger nach Frankfurt, um der SV Germania Obrigheim, die auf den Legionärsplätzen personelle Probleme hatte, auszuhelfen.