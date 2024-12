Altbewährte Bräuche für den Schutz vor dem Bösen

Den Kärntnern wird ja nachgesagt, dass sie immer und überall singen, was natürlich nicht stimmt – aber Advent ohne Lieder gibt es nicht. Kurz davor, am 22. November, ist der Gedenktag der Patronin der Musiker, Sänger und Instrumentenbauer: Cäcilia. In Kärnten ist ihr eine einzige Kirche geweiht: die Filial- und frühere Bürgerspitalskirche in Althofen.