Tipps: So bleibt Ihr Adventkranz schön und sicher

Warme Rottöne in Kombination mit dunklem Grün. Pink und Beere mit goldenen Akzenten – winterliche Wärme und zeitlose Eleganz sorgen für weihnachtliche Stimmung in den eigenen vier Wänden. „Die Dekoration und der Adventkranz sollten mit der Inneneinrichtung zusammenpassen“, erklärt Michael Schludermann vom Villacher Blumenhof in Kärnten.