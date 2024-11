China: Keine Kenntnis von Kabelschaden in Ostsee

Pistorius geht von Sabotage aus

Die schwedischen Behörden hatten am Dienstag Ermittlungen wegen möglicher Sabotage an den beiden Datenkabeln eingeleitet, die in der Ostsee zwischen dem finnischen Helsinki und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern sowie zwischen Schweden und Litauen verlaufen. Bereits vor der Ankündigung der Schweden hatte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, man müsse in den Fällen von Sabotage ausgehen. Beweise dafür gebe es bisher aber nicht.