Haftstrafe nach filmreifem Autoüberfall in Wien

Ein Überfall, wie man ihn sonst nur aus Filmen kennt: Am 20. Mai 2022 stoppte ein 21-Jähriger ein Auto am Wienerberg, riss zuerst an der Fahrertür und stieg dann auf der Rückbank ein. „Gib mir dein Geld und dein Auto“, soll er den Serben aufgefordert haben, während er seinen Kopf gegen die Rücklehne drückte – und ihm ein Messer an die Gurgel gehalten habe.