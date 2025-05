Kiewel findet Absage von Austro-Duo „zum Kotzen“

Erster deutschsprachiger Beitrag seit 2007

Abor & Tynna verdanken ihr überraschendes Antreten für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) maßgeblich Stefan Raab. Mit ihrem eingängigen Song „Baller“ setzten sie sich in der von Raab initiierten TV-Show „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ hauchdünn gegen die Konkurrenz durch. Damit schickt Deutschland erstmals seit 2007 wieder einen deutschsprachigen Beitrag ins Rennen des weltweit meistbeachteten Musikwettbewerbs. Das große ESC-Finale steigt bereits am 17. Mai in Basel