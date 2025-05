Franziskus hat im Vatikan Finanzloch hinterlassen

Papst Franziskus hatte in seinem letzten Jahr wiederholt auf das Defizit des Vatikans hingewiesen. Im September 2024 rief er die Kardinäle in einem Brief zu mehr Sparsamkeit und zu neuen Finanzierungsideen auf. Noch von der Gemelli-Klinik aus ordnete er am 26. Februar 2025 die Gründung einer neuen Kommission an, die sich verstärkt um Fundraising für den Vatikan kümmern soll.