Ostsee-Glasfaserkabel wohl absichtlich beschädigt

Datenverkehr gestört

Das betroffene Glasfaserkabel, das möglicherweise durchtrennt wurde, verläuft zwischen Helsinki und Rostock. Es verbindet die Datenzentren Kontinentaleuropas mit denen in Skandinavien. Der Defekt hat den Datenverkehr am Montag gestört, der Ausfall ereignete sich plötzlich in der vergangenen Nacht.