Partyreise nach Ibiza: Bayern-Helden in der Kritik

Privatjet nach Ibiza

Folglich staunte die fußballaffine Öffentlichkeit nicht schlecht, als die „Bild“ am Sonntagvormittag brisante Fotos veröffentlichte. Darauf zu sehen: Gezählte 13 höchst namhafte Bayern-Profis, die via VIP-Terminal am Münchener Flughafen einen Privatjet besteigen. Reiseziel: Ibiza. Unter den prominenten Passagieren: Thomas Müller, Manuel Neuer, Harry Kane, Serge Gnabry und auch Konrad Laimer. Keine Youngsters, nur gestandene Profis, hochdekorierte Routiniers. Nicht die komplette Mannschaft war an Bord. Wurde das knapp eine Woche zuvor medienwirksam ausgesprochene Ibiza-Verbot von Eberl aufgehoben? Oder pfiffen die Herrn Stars schlichtweg drauf und nützten die zwei von Trainer Vincent Kompany gestatteten freien Tage für eine Privat-Tour?