Defekte Datenkabel: Pistorius vermutet Sabotage

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius vermutet im Fall der beiden in der Ostsee beschädigten Datenkabel eine vorsätzliche Tat durch Dritte. Es sei offensichtlich, dass es sich um eine hybride Aktion gehandelt habe, sagte Pistorius vor Beratungen der EU-Verteidigungsminister am Dienstag in Brüssel. „Wir müssen auch davon ausgehen, dass es sich um Sabotage handelt.“