Rumänischer Fahrer rammt Häuser und Autos in Serie

Enormer Sachschaden

Sowohl der Rumäne als auch die 17-jährige Lenkerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, der Mann wurde in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Die übrigen Mitfahrenden immerhin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen und an den vom Lenker touchierten Objekten entstand erheblicher Sachschaden, der Mann hatte eine wahre Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen.