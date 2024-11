Wanderer stürzt 50 Meter über Felswand – tot

Der 71-jährige Tiroler wollte am Nachmittag zu einer Kapelle in Brandenberg (Bezirk Kufstein) wandern. Als er am Abend dann immer noch nicht daheim war, machte sich der Schwiegersohn auf die Suche. „Dabei konnte er beim Ausgangspunkt den Pkw des Abgängigen feststellen. Daraufhin verständigte er die Polizei“, heißt es vonseiten der Exekutive.