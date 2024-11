„Originale Waren“: Firma tappt in Betrüger-Falle

In der Zeit zwischen Mitte Oktober und Anfang November habe das Unternehmen aus dem Bezirk Innsbruck-Land E-Mails von einer vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei erhalten. „Diese gab an, mit einem Insolvenzverfahren einer Firma für Großhandelsprodukte betraut zu sein und in diesem Zusammenhang originalverpackte Artikel anzubieten“, schildert die Tiroler Polizei die dreiste Masche.