Erfahrener Alpinist stürzt 100 Meter in den Tod

Ein Ausflug in die obersteirische Bergwelt endete am Donnerstag in einer Tragödie: Ein 43-jähriger Bergsteiger verlor beim Abstieg vom Hochblaser in Eisenerz plötzlich den Halt – und stürzte mehr als 100 Meter in die Tiefe. Für den Serben mit Wohnsitz in Graz-Umgebung kam jede Hilfe zu spät.