Das war Geheimnis des „luftg‘selchten Pfarrers“

Lag nie in Erdgrab

Gesichert ist, dass der Leichnam nie in ein Erdgrab gelegt wurde. Sonst wäre die 1,71 Meter lange und rund zehn Kilo schwere Mumie heute nicht so gut erhalten. Der vermeintlich „luftg‘selchte Pfarrer“ muss vielmehr lange Zeit unter wenig Luftzufuhr etwa in einem Sarg gelegen haben. Vielleicht wurde dieser in der Kirche für einige Zeit schlichtweg vergessen, mutmaßt Nerlich.