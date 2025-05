Schweizer Bombendroher (20) jetzt selbst im Visier

Welser Bahnhof im Visier

Überraschend ist, dass dem Schweizer angeblich nur vier der zahlreichen Bombendrohungen zuzuordnen sind. Konkret handelt es sich um jene gegen ein Einkaufszentrum in Salzburg, den Bahnhof Wels und je eine Schule in Graz und Linz. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen ist nun am Zug, abzuklären, welche juristischen Schritte konkret gegen den 20-Jährigen gesetzt werden.