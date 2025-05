Rund-um-die-Uhr-Bewachung aus Angst vor Kanye West

Kardashians Nervenkostüm ist noch zusätzlich überstrapaziert, da sie demnächst in Paris in den Zeugenstand treten muss. Die Reality-Show-Queen soll gegen fünf Männer aussagen, die sie im Oktober 2016 in ihrer Hotelsuite überfallen, gefesselt und geknebelt und Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar geraubt hatten. Den sogenannten „Opa-Räubern“ um ihren Anführer Yunice Abbas (72) droht bei einer Verurteilung eine langjährige Haftstrafe.