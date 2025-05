Ilzer bangt! Ex-Bayern-Profi Favorit auf Nachfolge

Eine Trennung zwischen Trainer Christian Ilzer und der TSG Hoffenheim am Ende der Saison scheint immer wahrscheinlicher. Mit Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner hat man in Sinsheim nun wohl schon einen Wunschnachfolger gefunden. Doch will der aktuelle Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überhaupt zur TSG?