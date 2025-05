Vor 40 Jahren setzte „Amadeus“ zum Siegeszug an

Für Falco war der „Rock Me Amadeus“, von dem niederländischen Produzentenduo Rob und Ferdi Bolland komponiert und gemeinsam mit dem Sänger getextet, ein Befreiungsschlag. Denn das im April 1984 erschienene Album „Junge Römer“ und seine Singleauskopplungen hatten die Erwartungen nach dem Albumdebüt „Einzelhaft“ und dem Hit „Der Kommissar“ nicht erfüllen können. „Amadeus“ erreichte bis Juni Platz 1 der Austrian Top 40, hielt sich rund ein halbes Jahr in den rot-weiß-roten Singlecharts und schaffte es auch in Deutschland an die Spitze.