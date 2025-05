Kickl bezeichnet SPÖ-Vizekanzler als „linke Zecke“

Eine noch nie dagewesene Chance für die FPÖ in Oberösterreich

Eine blaue Utopie ist das keinesfalls. In einer Umfrage für Oberösterreich war die Haimbuchner-FPÖ auf Platz 1 und überholte damit die ÖVP von Landeschef Thomas Stelzer. Dazu kommt: In Oberösterreich sind in gut zwei Jahren, konkret im Herbst 2027, Landtagswahlen, auch die Bürgermeister und Gemeinderäte werden am gleichen Tag gewählt. Die FPÖ sieht für das Industriebundesland eine noch die dagewesene Chance auf einen Sieg, Kickl versucht bereitet bei seinem dritten Auftritt in nur wenigen Wochen in OÖ offenbar den blauen Boden aufzubereiten.