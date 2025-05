Israel: Angriffe nahe syrischem Präsidentenpalast

Israel hat Ziele nahe dem syrischen Präsidentenpalast in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten die Umgebung des Palastes getroffen, erklärte die israelische Armee am Freitag. „Dies ist eine klare Botschaft an das syrische Regime. Wir werden nicht zulassen, dass Truppen südlich von Damaskus geschickt werden oder die drusische Gemeinschaft bedroht wird“, hieß es in einer Stellungnahme von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz.