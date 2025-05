„Systemsprenger“ machen Wiens Schulen zu Kampfzone

Eltern kooperieren nicht – und drohen sogar

Eine Lehrerin dokumentiert laut Krebs seit Wochen ihre Verletzungen – tägliche Bisswunden, Hämatome, Krankenhausaufenthalte. Und das nicht in einem Einzelfall. Was die Situation weiter eskalieren lässt: Eltern, die nicht nur nicht kooperieren – sondern dem Lehrpersonal sogar drohen. Krebs fordert rasch mehr Hilfe für die Pädagogen: „Wir stehen am Rand der pädagogischen Handlungsunfähigkeit. Wer jetzt nicht handelt, riskiert das gesamte System.“