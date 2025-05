Das sind die Jancker-Methoden für den Ligaerhalt!

Der erste große Schritt ist getan. Nach dem Erhalt der Lizenz in 2. Instanz – dank der Kontakte von Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig und dem Geld von Neo-Sponsor Helmut Kaltenegger – kann Violett nun den Blick voll auf das Sportliche richten. Und da muss Carsten Jancker am Freitag seine Feuertaufe als Cheftrainer in der Bundesliga bestehen – das punktegleiche Schlusslicht GAK wartet!