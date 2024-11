Im Kampf um die Seekabel hat China einen Vorteil

Zu diesem Ergebnis gelangt der US-Thinktank CSIS (Center for Strategic & International Studies), der sich in einem neuen Report detailliert mit der Lage der Cyber-Sicherheit auf dem Meeresgrund beschäftigt. Dabei beleuchtet man insbesondere, wieso die wertvollen Internet-Lebensadern auf dem Grund der Meere in einem Konflikt der Großmächte zu einem gefundenen Fressen für russische Sabotage und einem Druckmittel für China zu werden drohen. Krone+ erklärt, wieso die Internetkabel für die Großmächte so interessant sind, wie sie verlaufen und wer sie schützt.