Emotionale Müller-Ansage: „Bedeutet mir sehr viel“

Doch das Bayern-Urgestein wird in seiner Botschaft auch emotional: „Bestimmt arbeitet es irgendwie schon in mir. Wo es offensichtlicher angekommen ist, ist bei den Fans. Der Zuspruch und die positive Energie, die ich in den Wochen seit der Verkündung spüre, ist enorm. Von Herzen ein riesiges Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel und fühlt sich ganz besonders an.“