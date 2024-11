Baukran umgekippt: 15-Jähriger bei Arbeit verletzt

Am Donnerstag ereignete sich in einer Firma in Götzis (Bezirk Feldkirch) ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Der Vorfall trug sich beim Abladen eines Baukrans von einem Lkw zu. Während des Abladevorgangs kippte der Kran plötzlich in Richtung des Jugendlichen, der in unmittelbarer Nähe an einer Werkbank arbeitete.