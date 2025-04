Streit um Textflut bei „blauer Seite“ neu entfacht

ORF weist Vorwürfe zurück

Der ORF weist den unterstellten Gesetzesbruch in einer Aussendung „auf das Schärfste zurück“ und zählte selbst 320 Textmeldungen in besagtem Zeitraum. Der ORF habe alle Vorgaben des neuen Gesetzes „lückenlos umgesetzt“, konterte das Medium. Vergleichsweise wurde das Textangebot nach Angaben des Rundfunksenders gegenüber dem Jahr 2023 sogar „massiv reduziert“ – sowohl in der Anzahl der Meldungen als auch in der Durchschnittslänge der Texte, wie der ORF am Freitag argumentierte. Im Wochenschnitt wäre die Anzahl der Textbeiträge sogar unter 320 Textbeiträge gelegen. Dies sei auch im Ende März veröffentlichten ORF-Jahresbericht ausführlich dokumentiert worden.