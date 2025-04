Erst mit Mord bedroht, dann im Keller eingesperrt

Wie genau es zu dem dramatischen Vorfall in dem Wohnhaus in Feldkirchen gekommen ist, steht bisher nicht fest – auf jeden Fall war Alkohol im Spiel. In der Nacht auf Freitag um 1.20 Uhr rastete der 32-jährige Feldkirchner völlig aus. „Er steht im Verdacht, seine 65-jährige Mutter erst mit dem Umbringen bedroht zu haben. Dann habe er sie in einen Kellerraum gesperrt“, berichtet die Polizei.