Scharfe Kritik an den Vorgängen im Skiverband

Rund um Ski Austria rumort es. Am Himmel, der einst voller Geigen hing, sind dunkle Wolken aufgezogen. Intern läuft vom Ski-Weltcup bis zum Nachwuchs vieles schief, während die Schweiz scheinbar alles besser macht. Die Kritik an den Vorgängen in Österreichs Skiverband ist scharf. Betroffene packen aus.