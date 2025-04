Badeschluss! „Paracelsus“ saniert monatelang

Am letzten Badetag hört man unter den Besuchern vor allem: „Schade!“ „Es ist so schön hier, mit den großen Fenstern“, sagen Nora Zsenak und Gabor Pap, die den Freitag noch zum Schwimmen im Salzburger Paracelsusbad nutzen – zum letzten Mal vor der monatelangen Sanierung der kaputten Deckenaufhängung. Das Paar fragt sich: „Warum dauert das so lange?“