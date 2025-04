St. Pölten fiel auf den nächsten „Scharlatan“ rein

„Krone“-Redakteur Chris Thor beleuchtet in seiner Kolumne das Investoren-Beben an der Traisen, das viele Fragezeichen hinterlässt. Das finanziell angeschlagene US-Unternehmen FC32, das St. Pölten völlig überraschend den Rücken kehrte, will laut Italien-Insider nur noch einen Verein unterstützen. Der Abgang von Eigentümer Paul Francis erinnert an düstere Zeiten …