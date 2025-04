Kielmann packt aus: „Arzt saß nackt hinter mir“

„Ich hatte ein bisschen Schulterprobleme. Daraufhin meinte er, das könnte man unter Wasserbehandlung machen. Das ist nicht so meins, das wollte ich nicht“, schilderte die mittlerweile 57-Jährige. Dennoch sei Kielmann der Forderung des Arztes nachgegangen und später nackt in der Badewanne aufgewacht – neben ihr der Arzt. „Es war eine komische Situation, in der ich da zu mir kam und von der ich bis heute nicht weiß, wie ich dahin gekommen bin.“