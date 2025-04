Trumps Zoll-Hammer trifft die Steiermark mit Wucht

Zuletzt stiegen die steirischen Exporte über den Atlantik in die Vereinigten Staaten um 22,2 Prozent. Mit mehr als 1,9 Milliarden Euro sind die USA der zweitwichtigste Auslandsmarkt für die steirischen Betriebe. „Im Österreich-Vergleich ist die Steiermark also überproportional abhängig vom US-Markt – wir exportieren mehr dorthin als alle anderen Bundesländer“, zeichnet Karl Hartleb, Geschäftsführer des Internationalisierungscenters Steiermark (ICS), ein klares Bild, was die von Präsident Donald Trump ausgerufenen, massiven Zollerhöhungen für die heimische Wirtschaft bedeuten.