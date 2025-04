CO2-Schwindel: Wie Tesla und China EU aussaugen

Hintergrund der drohenden Strafen für die gebeutelte Industrie sind die sogenannten Flottengrenzwerte. Mit Beginn des Jahres haben sich diese gesetzlichen Vorgaben verschärft. Gemessen wird ein Durchschnitt des CO2-Ausstoßes der hergestellten Autos. Im Schnitt aller in der EU in einem Jahr zugelassenen Fahrzeuge darf dieser Grenzwert nicht überschritten werden. 2024 lag er bei 115,1 Gramm CO2 pro Kilometer, pro Fahrzeug – gemessen anhand des sogenannten WLTP-Testverfahrens. Für 2025 liegt er bei 93,6 Gramm und soll 2030 gar auf 49,5 Gramm sinken – was Folgendes bedeutet: