Tödliches Autorennen: Lebenslang für Raserin (42)

Drei Jahre nach dem illegalen Autorennen mit zwei toten Kindern in Barsinghausen im Raum Hannover ist das Urteil gegen die beiden Angeklagten damit rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte es, wie er am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Das Landgericht Hannover hatte bereits im Juli 2024 die Frau (42) wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und gegen den Mann (42) eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verhängt. Die beiden gingen jedoch in Revision.