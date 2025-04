Lotto-Gewinner erzählen vom „Fluch“ des Geldes

Am vergangenen Sonntag durften sich drei Glückspilze über je einen Sechser bei der Lotto-Ziehung freuen: Ihnen gehören jeweils 3.826.437,40 Euro. Die drei Gewinner kommen aus den Bundesländern Salzburg, Niederösterreich und dem Burgenland. Alle drei tippten ihre Zahlen mittels Normalschein. Ein Nutzer der Online-Diskussionsplattform „Reddit“ behauptet, einer der drei Glücklichen zu sein und fragt anonym um Rat, wie er nun am besten vorgehen soll: „Was würdet ihr mir raten? Ich hab an Immobilien, ETFs gedacht, würde mir auch gerne ein Auto anschaffen (...) Bin übrigens 30 Jahre alt, falls das wichtig ist.“